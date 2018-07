Der globale Handelsstreit belastet die Ölpreise insgesamt. Nach Verlusten konnten sich die Preise am Dienstagmorgen aber wieder stabilisieren.

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Talfahrt gebremst. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Morgen 72,02 US-Dollar und damit 18 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel dagegen leicht um 18 Cent auf 67,88 Dollar. Am Vortag hatten die Ölpreise um circa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...