Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern haben wir an dieser Stelle aufgrund von zwei "dojis" auf Tages- und Wochenbasis von "doppelter Unsicherheit" für den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gesprochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Der Start in die neue Woche, mit einer unterdurchschnittlichen Handelsspanne von knapp 100 Punkten, passe trotz der moderaten Kursgewinne in dieses Bild. ...

