Die amerikanische Investmentbank Wells Fargo hat Adidas von "Outperform" auf "Market Perform" abgestuft und das Kursziel von 220 auf 180 Euro gesenkt. Die Vorzeichen in der Sportwarenbranche hätten sich verändert und bei Adidas dürfte das Wachstum nachlassen, schrieb Analyst Tom Nikic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Adidas stehe dauerhaft gleich von zwei Seiten unter Druck: bei Nike nehme das Geschäft im hochpreisigen Freizeitschuh-Segment Fahrt auf und der US-amerikanische Sportschuh-Hersteller Vans sei aktuell im Preisbereich bis 100 Dollar sehr erfolgreich. Zudem verliere das Geschäft in Westeuropa überraschend schnell an Schwung, was auch kein gutes Signal mit Blick auf den US-Markt sei./mis/tih

Datum der Analyse: 17.07.2018

