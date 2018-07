Unsere letzte Kommentierung vor wenigen Tagen überschrieben wir bereits mit "Brent C.O. - Das könnte jetzt ganz bitter werden" und gingen in der betreffenden Kommentierung vor allem auf die spannende charttechnische Konstellation ein, die sich im Chart des Ölpreises offenbart(e). Darin hieß es u.a. "[…] Aus charttechnischer Sicht ist die Lage eindeutig. Brent C.O. muss über die 80,0 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...