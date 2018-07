Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA stehen datenseitig die Zahlen des Produzierenden Gewerbes im Mittelpunk des Interesses, bevor der NAHB-Wohnungsmarktindex Indikationen zu den Perspektiven des Baugewerbes liefert, so die Analysten der Helaba.Würden die seit 2016 gestiegenen Zinsen und die hohen Immobilienpreise für Gegenwind im Sektor sorgen? Der NAHB-Index hat sich seit dem Hoch im Dezember (74 Punkte) bereits abgeschwächt und der "Erschwinglichkeitsindex" sinkt im Trend der letzten Jahre, sodass die Risiken für die Branche mittelfristig zu steigen scheinen, so die Analysten der Helaba. Noch profitiere das Immobiliengeschäft aber von einer soliden Beschäftigungsentwicklung. Die Vorgaben für die Industrieproduktion des Monats Juni seien freundlich. ...

