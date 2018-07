Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Europäischer Automarkt wächst im Juni um gut 5 Prozent

Der europäische Automarkt hat im Juni deutlich zugelegt. Der Autoabsatz stieg in der Europäischen Union und in der europäischen Freihandelszone um 5,1 Prozent auf 1,62 Millionen Pkw, wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte. Im ersten Halbjahr wurden 8,7 Millionen Autos und damit 2,8 Prozent mehr Fahrzeuge zugelassen als im Vorjahreszeitraum. Die einzelnen Märkte entwickelten sich unterschiedlich. So wies Frankreich im Juni ein kräftiges Wachstum von 9,2 Prozent auf, Deutschland kam auf 4,2 Prozent.

Fed-Notenbanker Kashkari warnt vor Inversion der Zinsstrukturkurve

Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, hat sich erneut für ein niedrigeres Tempo beim Zinserhöhungskurs der US-Notenbank ausgesprochen. Zur Begründung verwies Kashkari, der in diesem Jahr im Offenmarktschuss der US-Notenbank nicht stimmberechtigt ist, auf das Risiko einer Umkehr der Zinsstrukturkurve. Auf solch ein Ereignis, bei dem kurzfristige Staatsanleihen höhere Renditen abwerfen als Langläufer, folgte in der Vergangenheit in der Regel eine Rezession.

RBA warnt vor Risiken durch Rekordverschuldung privater Haushalte

Australiens Zentralbank hat vor den potenziellen Gefahren gewarnt, die ihrer Einschätzung nach von der rekordhohen privaten Verschuldungsquote ausgeht. Wie aus dem Protokoll der Sitzung vom 3. Juli hervorgeht, sieht die Reserve Bank of Australia (RBA) insbesondere in dem Umstand, dass eine beachtliche Zahl an Haushalten mit niedrigem Einkommen hoch verschuldet ist, eine Destabilisierungsgefahr für die Konjunktur.

Trumps Auftritt mit Putin löst Empörung im US-Kongress aus

Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump an der Seite des russischen Staatschefs Wladimir Putin zu den Cyberattacken im US-Wahlkampf haben im Kongress in Washington parteiübergreifend helle Empörung ausgelöst. So prangerte der prominente republikanische US-Senator John McCain einen "Tiefpunkt in der Geschichte der amerikanischen Präsidentschaft" an. Der Chef der oppositionellen Demokraten im Senat, Chuck Schumer, erklärte, noch nie in der US-Geschichte habe ein Präsident einen "Widersacher" derart unterstützt.

Trump weist Kritik an Auftritt in Helsinki zurück

US-Präsident Donald Trump hat sich gegen Kritik an seinem Auftritt mit Russlands Staatschef Wladimir Putin in Helsinki verteidigt. Er habe "großes Vertrauen in meine Geheimdienst-Leute", schrieb Trump während seines Rückflugs nach Washington im Kurzbotschaftendienst Twitter. Für eine bessere Zukunft "können wir uns aber nicht ausschließlich auf die Vergangenheit konzentrieren", twitterte Trump. "Als die zwei größten Atommächte der Welt müssen wir miteinander zurecht kommen."

US-Geheimdienstkoordinator verteidigt Erkenntnisse zu Cyberattacken

Der Nationale Geheimdienstdirektor der USA, Dan Coats, hat die Schlussfolgerungen der ihm unterstellten Behörden zu den mutmaßlichen russischen Cyberangriffen im US-Wahlkampf 2016 gegen die von Präsident Donald Trump vorgebrachten Zweifel verteidigt. "Wir sind klar in unserer Einschätzung der russischen Einmischung in die Wahl 2016 gewesen", erklärte Coats in Washington.

Putin: US-russische Beziehung darf keine Geisel der Mueller-Ermittlung sein

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland dürfen nach Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin keine "Geisel" der Russland-Ermittlungen von US-Sonderermittler Robert Mueller sein. Bei Muellers Untersuchung der mutmaßlichen Einmischung Moskaus in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 handele es sich um "innenpolitische Spiele der USA", sagte Putin dem US-Sender Fox News.

Putin bietet Trump Entgegenkommen in der Energiepolitik an

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump bei ihrem Gipfel in Helsinki Entgegenkommen in der Energiepolitik signalisiert. Putin ging bei der Abschlusspressekonferenz des Gipfels auf Trumps Sorge ein, Russland könnte wegen der Spannungen mit der Ukraine die Durchleitung von Erdgas durch das Nachbarland einstellen. Sein Land sei "bereit, diesen Transit beizubehalten", sagte der Kreml-Chef.

Putin: Moskau hat kein kompromittierendes Material gegen Trump

Der russische Präsident Wladimir Putin hat bestritten, dass Moskau über kompromittierendes Material gegen US-Präsident Donald Trump verfüge. "Man kann sich schwerlich größeren Unsinn vorstellen", sagte Putin nach dem Gipfeltreffen mit dem US-Präsidenten in Helsinki. "Bitte bekommen Sie diesen Unsinn aus Ihren Köpfen heraus", sagte der russische Präsident zu den Journalisten bei seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump.

USA legen bei WTO Beschwerde gegen EU-Vergeltungszölle ein

Die USA haben Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO gegen zahlreiche ihrer Handelspartner eingereicht, die mit Vergeltungszöllen auf die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium reagiert haben. Diese von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle seien sowohl per US-Gesetzgebung als auch per internationaler Handelsregeln "vollkommen rechtmäßig und begründet", erklärte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer. Die Vergeltungszölle, die unter anderen auch die EU verhängt hat, verstießen dagegen gegen WTO-Regeln.

May gewinnt weitere Brexit-Abstimmung nach Zugeständnissen an Hardliner

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat nach Zugeständnissen an die Europaskeptiker in ihrer konservativen Partei die Unterstützung des Parlaments bei einer weiteren Abstimmung zum Brexit erhalten. Die Abgeordneten im Unterhaus stimmten am Montagabend mit 318 zu 285 Stimmen für ein Gesetzesvorhaben zur künftigen Zollregelung in Großbritannien. May hatte zuvor zwei Änderungsanträgen der Brexit-Hardliner zugestimmt.

Geldwäschevorwurf gegen Spaniens Ex-König Juan Carlos I.

Geldwäsche-Vorwürfe gegen den früheren spanischen König Juan Carlos I. sorgen derzeit in Madrid für Aufruhr. Die spanische Regierung erklärte, sie wolle in der Affäre zunächst die Einschätzung der Geheimdienste einholen. Der Minister für öffentliche Arbeiten, José Luis Ábalos, sagte, die Regierung wollen nun hören, was Geheimdienstchef Félix Sanz Roldán zu sagen habe.

Puigdemont gründet neue Unabhängigkeitsbewegung

Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat eine neue Bewegung gegründet, in der er alle Unabhängigkeitsbefürworter versammeln will. "Wir sind stärker, wenn wir übergreifend und vereint handeln können", sagte Puigdemont bei der Veranstaltung zur Gründung der Bewegung Nationaler Aufruf für die Republik in Barcelona. Er war per Video aus Deutschland zugeschaltet, wo er seit seiner Festnahme im Frühjahr festsitzt.

Türkische Regierung will Befugnisse der Behörden erheblich ausweiten

Nach dem Ende des seit zwei Jahren andauernden Ausnahmezustands in der Türkei will die Regierungspartei von Präsident Recep Tayyip Erdogan die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden erheblich ausweiten. Die AKP habe einen entsprechenden Gesetzesvorschlag ins Parlament eingebracht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Söder sieht Gründe für CSU-Umfragewerte überwiegend auf Bundesebene

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die aktuellen Umfragewerte seiner Partei überwiegend auf politische Entscheidungen auf Bundesebene zurückgeführt. Die aktuellen Umfragewerte der CSU seien "überwiegend geprägt von Berliner Entscheidungen", sagte Söder dem Münchner Merkur vom Dienstag. Die Politik im Freistaat habe indes eine Menge auf den Weg gebracht, auch in der Asylpolitik, betonte Söder.

Neuseeland 2Q Verbraucherpreise +0,4% (PROGNOSE: +0,5%) gg Vorquartal

Neuseeland 2Q Verbraucherpreise +1,5% (PROGNOSE: +1,6%) gg Vorjahr

