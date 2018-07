Heftige US-Kritik an Trumps Auftritt an der Seite PutinsWashington - Der umstrittene Auftritt von US-Präsident Donald Trump an der Seite des russischen Staatschefs Wladimir Putin in Helsinki hat in den USA parteiübergreifend helle Empörung ausgelöst. Von Republikanern wie Demokraten im US-Kongress hagelte es am Montag Kritik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...