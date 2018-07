Nach dem gestrigen Treffen in Helsinki von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sprachen beide von einem "positiven Dialog". Trump sagte, dass "eine ganze Reihe kritischer Fragen zwischen unseren beiden Ländern" zum Ausdruck gekommen sind. Was aber letztendlich im Vier-Augen-Gespräch besprochen wurde, bleibt unklar und lässt viel Platz für Spekulationen. In den USA erhielt Trump allerdings für die anschließende Pressekonferenz am Nachmittag heftige Kritik, und das nicht seitens der Demokraten. Der Chef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, bezeichnete Trumps Verhalten gegen die eigenen Geheimdienste der USA als "gedankenlos, gefährlich und schwach". Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan äußerte sich wie folgt: "Der Präsident muss anerkennen, dass Russland nicht unser Verbündeter ist". Über das Wochenende sorgten nämlich die Ermittlungen wegen Einmischung in den US-Wahlkampf ...

