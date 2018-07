Der heimische Baukonzern Strabag wird in Wien die drei Wohntürme des Hochbauprojekts Triiiple errichten. Im Auftrag von Soravia und Are Development entstehen für 110 Mio. Euro drei jeweils über 100 m hohe Türme mit 480 Eigentumswohnungen in den Türmen 1 und 2 sowie 670 Micro-Apartments in Turm 3. Der Baustart erfolgt im August 2018, die Arbeiten sollen im Sommer 2021 abgeschlossen sein."In unserem Heimatmarkt Österreich verzeichneten wir im vergangenen Jahr ein Wachstum von 11 %. Doch selbst für den dynamischen Wiener Baumarkt bildet dieses spannende Projekt der Architekten Henke Schreieck ein Highlight", sagt Strabag -CEO Thomas Birtel.Die Türme werden in Stahlbeton-Skelettbauweise errichtet. Auskragende, also vorspringende...

