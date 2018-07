Die 29-jährige soll auf Anweisung eines Kreml-Mitarbeiters geplant haben, politische Organisationen wie die Waffenlobbygruppe NRA zu unterwandern.

US-Behörden haben eine mutmaßliche russische Agentin festgenommen. Maria B. wird verdächtigt, auf Anweisung eines hochrangigen Kreml-Mitarbeiters geplant zu haben, politische US-Organisationen wie die Waffenlobbygruppe NRA zu unterwandern. Das ging aus Gerichtsunterlagen hervor, die am Montag öffentlich wurden. Ihnen zufolge soll sie während des US-Wahlkampfs 2016 versucht haben, etwa über NRA-Kontakte Beziehungen zu Politikern aufzubauen und Geheimdienstinformationen für Russland zu sammeln.

Staatsanwälte warfen der 29-Jährigen am Montag zudem vor, an geheimen Kommunikationsdrähten zum Kreml gearbeitet zu haben. Ein Richter in Washington ordnete ihre Inhaftierung bis zum (morgigen) Mittwoch an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...