Schon vor dem Handelsstreit mit China und anderen Ländern hatte die US-Landwirtschaft massive Probleme. Jetzt spitzt sich die Situation weiter zu. Donald Trumps Strafzölle sind längst nicht das einzige Problem.

Für die US-Landwirtschaft sind die Zeiten alles andere als rosig. Sinkende Preise haben den amerikanischen Bauern in den vergangenen Jahren schwer zugesetzt. Bei einigen hat sich das Einkommen mehr als halbiert. Und jetzt verschärft nicht nur der Handelsstreit mit mehreren Ländern ihre Lage. Auch die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump und sein Kurs beim Biokraftstoff sorgen dafür, dass einige Landwirte um ihre Existenz bangen. "Ganz gleich, wo man in der Landwirtschaft hinguckt, sieht man Gewitterwolken am Horizont", sagt US-Agrarökonom Chad Hart von der Iowa State University. "Und einige sind so nah, dass wir uns nicht davor schützen können."

Trumps Strafzölle gegen China, Mexiko, Kanada und die Europäische Union führten zu schnellen Gegenmaßnahmen, die die Preise für verschiedene amerikanische Agrarprodukte drückten - darunter Mais, Soja und Schweinefleisch. Als die Zölle im Umfang von 34 Milliarden Dollar gegen China am 6. Juli in Kraft traten, litten die Bauern schon unter den gefallen Getreidepreisen, höheren Kosten für Land und anderen Faktoren.

Schon vor der Ankündigung der Strafzölle hatte das Landwirtschaftsministerium einen Einnahmerückgang in der Landwirtschaft auf 60 Milliarden Dollar vorhergesagt. Vor fünf Jahren hatten die Einnahmen noch 120 Milliarden Dollar betragen. Nun wird der Rückgang vermutlich noch höher ausfallen.

