Das Finanzinstitut legte am gestrigen Montag (16.07.) überraschend starke Eckdaten für das 2. Quartal vor. Die endgültigen Quartalszahlen werden am 25.07.2018 veröffentlicht. Diese werden dann einen deutlich detaillierteren Einblick in die Geschäftsentwicklung des abgelaufenen Quartals ermöglichen. Doch die gestern vorgelegten vorläufigen Ergebnisse ließen aufhorchen und den Aktienkurs steigen. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...