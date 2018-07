Wien (www.anleihencheck.de) - In Summe sprachen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin gestern vier Stunden beim Gipfeltreffen in Helsinki miteinander, zwei davon allein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sowohl Trump als auch Putin hätten die Gespräche im Anschluss als äußerst förderlich und produktiv bezeichnet. Konkrete Vereinbarungen seien aber nicht getroffen worden. In den USA sei der US-Präsident wegen seines Auftretens gegenüber Putin massiv unter Druck gekommen. Selbst einige seiner hartgesottensten Unterstützer aus der republikanischen Partei hätten ihm vorgeworfen, Putin gegenüber viel zu handzahm und schwach aufgetreten zu sein. Trumps engste Berater im Weißen Haus hätten ihm offenbar eine relativ kritische und harte Gangart für das Gespräch mit Putin ausgearbeitet. Trump habe dies aber weitestgehend ignoriert. Der US-Präsident stehe mit seiner freundlichen Linie gegenüber Russland in den USA quasi allein auf weiter Flur. Die Analysten der RBI rechnen daher nicht mit einer raschen Normalisierung des Verhältnisses beider Länder. ...

