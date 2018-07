Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Wochen haben sich die Währungshüter der Bank of England vergleichsweise "hawkish" zu den britischen Konjunkturperspektiven geäußert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zudem habe mit Chefvolkswirt Andy Haldane auf der letzten Zinssitzung am 21. Juni ein drittes Mitglied des neunköpfigen Monetary Policy Committee (MPC) für ein unmittelbares Anheben der Bank Rate um 25 BP votiert. Mit Blick auf die Aufwärtsrevision der BIP-Daten für das 1. Quartal (von 0,1% auf 0,2% gg. Vq.), eine vermutlich höhere BIP-Dynamik im Zeitraum von April bis Juni und die soliden Daten vom Arbeitsmarkt würden die Analysten nun mit einem einmaligen Zinserhöhungsschritt durch die Notenbank auf der nächsten Sitzung am 2. August rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...