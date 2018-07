Die britische Premierministerin hat ein kleines Etappenziel ihrer Brexit-Strategie erreicht. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmten für ein Zollgesetz für die Zeit nach dem Ausstieg aus der Europäischen Union.

Im Ringen um den Kurs beim Brexit hat sich die britische Premierministerin Theresa May am Montag mit Zugeständnissen die Unterstützung des Parlaments gesichert. Die Abgeordneten votierten nach heftiger Debatte mit 318 zu 285 Stimmen für ein Gesetz, das dem Land nach dem Ausstieg aus der EU eine unabhängige Zollpolitik ermöglichen soll. May akzeptierte vier Ergänzungen aus dem Lager der ...

