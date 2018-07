Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1731 US-Dollar gehandelt und damit über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1720 (Freitag: 1,1643) Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin für etwas Auftrieb beim Euro gesorgt. Inhaltlich brachte das Treffen wenig Neues, eine gemeinsame Erklärung gab es nicht. Unterdessen wächst in den USA parteiübergreifend der Druck auf Trump, umstrittene Äußerungen über die US-Geheimdienste klarzustellen.

Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Zahlen zur Industrieproduktion und zum Wohnungsmarkt in den USA für weitere Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Deutliche Bewegung am Devisenmarkt gab es beim neuseeländischen Dollar, der nach der Veröffentlichung teilweise starker Preiszahlen um rund einen Prozent zulegte./tos/jsl/fba

ISIN EU0009652759

AXC0086 2018-07-17/10:25