Evonik Industries AG: Evonik veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2018 und hebt Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 an DGAP-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung Evonik Industries AG: Evonik veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2018 und hebt Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 an 17.07.2018 / 10:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Essen, den 17. Juli 2018. Evonik Industries AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2018. Danach erzielte Evonik im zweiten Quartal 2018 ein bereinigtes EBITDA* von 742 Millionen EUR (Vorjahr: 640 Millionen EUR) und eine bereinigte EBITDA-Marge* von 19,2 Prozent (Vorjahr: 17,7 Prozent). Das bereinigte Konzernergebnis* betrug 354 Millionen EUR, das entspricht einem Ergebnis je Aktie* von 0,76 EUR. Das bereinigte EBITDA* und das bereinigte Ergebnis je Aktie* liegen damit deutlich über den Markterwartungen (Analysten-Konsensus vom 13. Juli 2018: 691 Millionen EUR, 0,70 EUR je Aktie). Auf Basis der vorläufigen Zahlen erhöhte sich der Umsatz auf 3,9 Milliarden EUR (Vorjahr: 3,6 Milliarden EUR). Auch der Free Cashflow* verbesserte sich und war im Gegensatz zum ersten Halbjahr des Vorjahres (-135 Millionen EUR) positiv. Nach dem sehr guten Verlauf des ersten Halbjahres erhöht Evonik den Ausblick für das Gesamtjahr 2018 und erwartet nun ein bereinigtes EBITDA* zwischen 2,6 und 2,65 Milliarden EUR. Bisher hatte Evonik mit einem bereinigten EBITDA* zwischen 2,4 und 2,6 Milliarden EUR gerechnet. Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet Evonik einen spürbar höheren Free Cashflow* gegenüber dem Vorjahr. Bisher hatte Evonik einen leicht höheren Free Cashflow* prognostiziert. Der deutliche Ergebnisanstieg resultierte aus der gleichermaßen sehr guten operativen Geschäftsentwicklung in allen drei Chemie-Segmenten. Neben der weiterhin robusten Nachfrage in den Wachstumskernen tragen erste sichtbare Erfolge aus dem Programm zur Senkung der Kosten in Verwaltung und Vertrieb von Evonik zu den Ergebnissteigerungen für das zweite Quartal 2018 bei. Evonik Industries AG wird den vollständigen Halbjahresfinanzbericht für das erste Halbjahr 2018 am 2. August 2018 veröffentlichen. *Erläuterungen zu den verwendeten Leistungskennzahlen finden Sie im Finanzbericht 2017 der Evonik Industries AG auf der Seite 174. Der Finanzbericht 2017 ist abrufbar unter: http://corporate.evonik.de/de/investor-relations/berichte/quartalsberichte/q4-2017. Kontakt/Mitteilende Person: Tim Lange Leiter Investor Relations +49 201 177-3150 tim.lange@evonik.com 17.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Evonik Industries AG Rellinghauser Straße 1-11 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 (0) 201 177-01 Fax: +49 (0) 201 177-3475 E-Mail: investor-relations@evonik.com Internet: www.evonik.com ISIN: DE000EVNK013 WKN: EVNK01 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 705165 17.07.2018 CET/CEST

