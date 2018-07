Linz (www.aktiencheck.de) - Im zweiten Quartal ist die Wirtschaft Chinas mit 6,7% etwas langsamer gewachsen als im ersten Halbjahr, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. In dieser Periode habe China noch ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 6,8% verzeichnen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...