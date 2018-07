Wien (www.anleihencheck.de) - Am europäischen Primärmarkt dürfte sich langsam die Sommerpause einstellen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die einzige Emission sei gestern aus Italien gekommen. Terna habe EUR 750 Mio. in Form eines Green Bonds platziert (fünf Jahre, MS+80 BP). Ein Blick auf das Orderbuch (EUR 4 Mrd.) zeige, dass die Emission reges Investoreninteresse vorweisen könne. Die niederländische Agency Bank Nederlandse Gemeenten habe einen Tap (Aufstockung des Volumens) ihrer BNG 0,750% 2028 Emission angekündigt. ...

