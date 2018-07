Britisches Lohnwachstum dürfte mit dem bisherigen Tempo Schritt halten Jerome Powells Anhörung vor dem Senat steht heute an Werden die API-Daten den Öl-Bullen etwas Erleichterung bringen?

Am Dienstag werden den Anlegern einige Veröffentlichungen angeboten, die die Volatilität vieler Märkte antreiben könnten. Der Tag beginnt mit dem britischen Arbeitsmarktbericht, der im Vorfeld der BoE-Sitzung im August genau beobachtet wird. Später wird sich die Aufmerksamkeit auf die erste halbjährliche Anhörung von Jerome Powell im Senat zuwenden. Am Ende des Tages erhalten wir noch die wöchentlichen API-Daten zu den Öl-Lagerbeständen. 10:30 Uhr | Großbritannien, Arbeitsmarktdaten: Der Arbeitsmarktbericht wird den britischen "Datenmarathon" in dieser Woche starten. Das Durchschnittseinkommen einschließlich der Boni sollte das bisherige Wachstumstempo von 2,5% im Jahresvergleich beibehalten, während das Einkommen ohne Boni von ...

