Unterföhring (ots) - 17. Juli 2018. Das geht ans Herz: Mit sehr schönen 1,9 Prozent Marktanteil (E 14-49 J.) gab die zweite Staffel der US-Dramedy "This Is Us" am Montagabend ihren Einstand auf sixx. In der sixx-Relevanz-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen erzielte die Doppelfolge um 20:15 Uhr starke 3,3 Prozent Marktanteil. Die nächste neue Folge läuft am kommenden Montag um 21:15 Uhr auf sixx. Alle Folgen gibt es nach Ausstrahlung zudem online auf www.sixx.de.



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 17.07.2018 (vorläufig gewichtet: 16.07.2018)



