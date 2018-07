FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- ASOS +3,39% - RAISED TO 'BUY' AT GOLDMAN SACHS - BARCLAYS CUTS JARDINE LLOYD THOMPSON TARGET TO 1481 (1483) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL TARGET TO 305 (307) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 664 (667) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2076 (2144) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 682 (684) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 581 (573) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS TARGET TO 667 (659) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1387 (1379) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES RENEWI PRICE TARGET TO 75 (70) PENCE - 'HOLD' - CFRA CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4200 PENCE - CITIGROUP RAISES STAGECOACH TO 'NEUTRAL' ('SELL') - DEUTSCHE BANK CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 275 (280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6000 (5700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASOS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 7900 (7100) PENCE - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 60 (62) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 850 (940) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2110 (2060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 780 (760) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1970 (1920) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 115 (90) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING PL TARGET TO 190 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS PT TO 390 (345) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RANDGOLD RESOURCES PT TO 7100 (7000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5150 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 665 (650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 1950 (1800) PENCE - 'BUY'



