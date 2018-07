Musiker erhält E-Fatbike von Greenstorm für seine Fit-Challenge



Söll (ots) - Hubert Trenkwalder ist schon lange begeisterter Radsportler und hat auch bei Familienurlauben seinen Sparringpartner immer dabei. Bis vor Kurzem ein »gewöhnliches« E-Bike, mit dem der Musiker, Moderator und Journalist drei bis vier Mal pro Woche sportelte. Seit sich allerdings sein Schwager in ein E-Fatbike verliebt hat, spekulierte auch Hubsi damit: »Ein Fatbike gibt mir die Möglichkeit, die Radsaison zu verlängern und auch im Herbst bei Schneefahrbahn auf den Bergen unterwegs zu sein.« Vergangene Woche stellte der Musiker mit seiner Band "Trenkwalder" das neue Album "SO SAMMA" vor. »Der Terminkalender ist prall gefüllt, "und dafür muss ich einfach fit und gesund sein", freut sich Hubsi auf seine Abnehm-Challenge: »Bei mir ist nur das Bike fat.« In einem halben Jahr will er mit seinem neuen E-Fatbike zehn Kilogramm abnehmen. »Doch ich würde bei einem Fatbike nie auf den Motor verzichten - denn ich will in meiner passenden Pulsfrequenz fahren.«



Klar ist für einen Musiker die Außenwirkung wichtig, weshalb ihm das E-Fatbike Fanatic FatSport GS 888 im italienischen Design noch einen Bonus liefert. »Es schaut auch wahnsinnig gut aus«, stellt Hubert Trenkwalder bei seinem ersten Date mit seinem neuen Sportpartner in der Greenstorm-Zentrale in Söll/Tirol fest. Noch diese Woche wird er das E-Fatbike in der südlichen Toskana am Strand gründlich testen. Und seine Fans teilhaben lassen.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: GREENSTORM MOBILITY GMBH Tanja Schwarz Head of Marketing +43 664 88231129 tanja.s@greenstorm.eu www.greenstorm.eu



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19074/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: GREENSTORM MOBILITY GMBH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121628 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121628.rss2