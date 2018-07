Das entsprach einem Plus von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Juni stiegen die Verkaufszahlen um 4,1 Prozent gegenüber dem Einzelmonat 2017 auf insgesamt 958 600 Neuwagen, wie das Unternehmen am Dienstag in Wolfsburg mitteilte. "Hinter uns liegt das beste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...