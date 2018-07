Shanghai/Hannover (ots) -



Mit der CeMAT ASIA und der LET China deckt die Deutsche Messe künftig das Thema Intralogistik in den wichtigsten Industrieregionen Chinas ab



Mit der CeMAT ASIA in Shanghai und der LET China in Guangzhou bietet die Deutsche Messe AG ihren Kunden künftig zwei starke Intralogistikmessen im Osten sowie im Süden Chinas. Damit werden alle wichtigen Industrieregionen des Landes abgedeckt und alle relevanten Einkäufer des Landes erreicht. Die CeMAT ASIA ist die mit Abstand größte und bedeutendste Intralogistikmesse Asiens und wird jährlich im Herbst in Shanghai mit 650 Ausstellern auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 65 000 Quadratmetern ausgerichtet. Mit der LET China hat sie nun eine etablierte Messe übernommen, die jährlich im Frühjahr in Guangzhou mit 280 Ausstellern auf einer Ausstellungsfläche von rund 15 000 Quadratmetern stattfindet. Die LET China erreicht insbesondere das Perlflussdelta, das heißt die Region rund um Guangdong, Hong Kong und Macau, wo sehr viele Unternehmen produzieren.



Die CeMAT ASIA und die LET China bündeln künftig ihre Stärken, um so Mehrwert für ihre Kunden zu generieren, sei es bei der Planung von Foren und Kongressen, beim Matchmaking oder bei der gemeinsamen Akquise. "Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden nun eine professionelle Messeplattform im Herbst und eine im Frühjahr anbieten können. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im chinesischen Markt und unseren engen Kontakten zu den führenden Verbänden sind wir sicher, dass wir beide Messen, die CeMAT ASIA und die LET China, weiter ausbauen werden, um so die steigende Nachfrage nach Intralogistiklösungen zu bedienen", sagt Krister Sandvoss, Global Director CeMAT worldwide.



Im Mittelpunkt beider Messen stehen dabei die allerneuesten Entwicklungen und Trends rund um Logistik 4.0. Dank des schnellen Wirtschaftswachstums in China, insbesondere im Bereich E-Commerce, gewinnt Logistik immer stärker an Bedeutung. Getrieben von Begriffen wie "smart manufacturing" und "Made in China 2025" stehen die digitale Transformation sowie der Einsatz von Logistiktechnologien bei Unternehmen in China ganz oben auf der Agenda.



Die nächste CeMAT ASIA wird vom 6. bis zum 9. November 2018 in Shanghai ausgerichtet. Die nächste LET China findet vom 29. bis zum 31. Mai 2019 in Guangzhou statt.



