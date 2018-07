Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um BYD, Tesla, Netflix, Amazon, die Deutsche Bank und die Bank of America. BYD und Tesla gehören die Schlagzeilen - und die sind eher negativ. Während BYD mit einem handfesten Betrugsfall beschäftigt ist, hat bei Tesla einmal mehr Firmenchef Elon Musk mit einer Twitter-Nachricht für Wirbel gesorgt. Die Kurse beider Aktien geraten unter Druck - zu Recht? Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um den Absturz der Netflix-Aktie nach den enttäuschenden Zahlen, um die Startschwierigkeiten beim Prime Day von Amazon und um die zwar sehr unterschiedlichen, aber jeweils guten Zahlen der Deutschen Bank und der Bank of America.