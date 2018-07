In Großbritannien verharrt die Arbeitslosenquote auf dem niedrigsten Niveau seit 40 Jahren. Auch die Gehälter kletterten leicht - wegen der hohen Inflation bleibt den Beschäftigten aber nur ein kleines Lohnplus.

Die Arbeitgeber in Großbritannien haben etwas weniger Personal eingestellt als erwartet. In den Monaten März bis Mai stieg die Beschäftigtenzahl um 137.000, wie das Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte. Volkswirte hatten mit 150.000 gerechnet. Zugleich verharrte die ...

