Mannheim (ots) - CAMELOT Management Consultants, globaler Beratungsspezialist für Value Chain Management, wurde von dem renommierten US-amerikanischen Analystenhaus ALM Intelligence in gleich drei Beratungsdisziplinen als "Vanguard Leader" eingestuft: Supply-Chain-Planung, Produktionsstrategie und Produktionsabläufe. "Vanguard Leader" ist die höchste Bewertung, die ALM an Beratungsunternehmen vergibt.



"Eine solch hervorragende Beurteilung ist nur möglich, wenn drei Dinge in der Beratung zusammenkommen: tiefes Branchen- und Kundenverständnis, höchste Beratungsqualität und kontinuierliche kundenzentrierte Innovation. Die Einstufung als "Vanguard Leader" durch ALM bestätigt, dass uns diese Kombination gelingt, und das gleich in mehreren Disziplinen", resümiert Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT Management Consultants. Bereits zu Beginn dieses Jahres war CAMELOT von ALM als "Vanguard Leader" in den Consulting-Disziplinen Logistik und Einkauf ausgezeichnet worden.



Die ALM-Vanguard-Analysen bewerten Beratungsunternehmen bezüglich ihrer relativen Fähigkeit, Mehrwert für Kunden zu schaffen. Untersucht wird zudem die Tiefe und Breite der Beratungskompetenzen. Unternehmen, die in diesen Aspekten am besten abschneiden, erhalten die höchste Bewertung "Vanguard Leader".



Ein Beispiel für innovative Kompetenzen, mit denen CAMELOT neuen geschäftlichen Mehrwert für Kunden generiert, ist das Demand-Driven Supply Chain Management (DDSCM). DDSCM gilt als neues Paradigma im Management von Lieferketten mit nachweislich quantensprungartigen Verbesserungen auf operativer und strategischer Ebene.



Über die CAMELOT Management Consultants AG



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.700 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com



