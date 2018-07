Hamburg (ots) - Bestandsimmobilie oder Neubau? Diese Frage stellen sich viele zukünftige Hausbesitzer. Entscheiden sie sich für Letzteres, verfügen sie so über ein größeres Maß an Flexibilität und realisieren das Traumhaus ganz nach ihren Wünschen. Doch bevor es so weit ist, beginnt erst die Suche nach dem passenden Grundstück. Um Zeit zu sparen sowie Nerven zu schonen, sollten Häuslebauer sich bereits im Vorfeld einig darüber sein, wie der für sie perfekte Standort und das fertiggestellte Haus auszusehen hat. "Neben dem Preis sind vor allem die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufsmöglichkeiten und gegebenenfalls Schulen in der Nähe wichtig. Auch die Erschließung spielt eine entscheidende Rolle", erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de/).



Unterstützung in Anspruch nehmen



Bis die Häuslebauer das richtige Grundstück finden, vergeht oftmals viel Zeit voller Telefonate, Recherchen auf Internet-Portalen und Besichtigungstermine. Es gibt jedoch Abkürzungen: "Gute Makler kennen sich regional bestens aus und haben für die Wunschvorstellungen häufig passende Empfehlungen. Daneben sind auch Kommunen oftmals richtige Ansprechpartner, da sie viele neuerschlossene Grundstücke zum relativ günstigen Preis verkaufen", ergänzt Scharfenorth.



Wesentliche Formalitäten nicht vergessen



Sind die zukünftigen Hausbesitzer bereits so weit und haben den perfekten Bauplatz gefunden, sollten sie sich als nächstes an das Bauamt wenden. Dort erhalten sie Informationen zu den Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, welche Auskunft über die zukünftige Entwicklung der Lage geben. Auch die Einstufung des Grundstücks ist relevant und verrät, ob die Eigentümer es überhaupt bebauen dürfen. "Zu Guter Letzt sollte das Grundbuch auf Rechte Dritter geprüft werden, die beispielsweise aufgrund von Durchfahrten oder Kanalisationen das Grundstück in der Nutzung einschränken können", weiß Scharfenorth. Wer sich den Wunsch einer eigenen Immobilie erfüllen möchte, kann sich schnell und einfach mit dem Baufinanzierungsrechner (https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de über die mögliche Zusammensetzung der monatlichen Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen informieren.



