München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit dem "Kriminalreport" (hr/MDR/rbb/SWR) erweitert Das Erste sein Portfolio an Ratgeber-Sendungen am Montagabend um den Themenbereich Sicherheit, Kriminalität und Prävention. Die erste Ausgabe des "Kriminalreport" mit Judith Rakers ist am Montag, 27. August 2018, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.



Der "Kriminalreport" baut auf Erfahrungen und Erfolgen von ähnlichen Formaten in den Dritten Programmen der ARD auf, setzt auf bundesweite Relevanz und Aktualität. Seit 26 Jahren gibt es zum Beispiel "Täter Opfer Polizei" im rbb Fernsehen, seit 28 Jahren das Fahndungsformat "Kripo live" im MDR Fernsehen. In den letzten beiden Jahren sind aufgrund des gestiegenen Interesses an dem Themenfeld "Maintower Kriminalreport" im hr Fernsehen und "Kriminalreport Südwest" im SWR Fernsehen hinzugekommen. Die vier ARD-Landesrundfunkanstalten haben gemeinsam den "Kriminalreport" im Ersten entwickelt und einen Redaktionsverbund geschlossen, um Synergien sowie die jahrzehntelangen Expertisen und Kontakte zu nutzen.



Zu den Themen Sicherheit und Prävention wird es im "Kriminalreport" Filmbeiträge, Studiogespräche mit Experten und Betroffenen, Live-Schalten sowie Hintergrund- und Erklärstücke geben. Über die polizeiliche Ermittlungsarbeit in aktuellen Fahndungsfällen wird berichtet, wenn diese bundesweite Relevanz haben.



Die Live-Sendung mit Judith Rakers ist ein multimediales Magazin. Zum "Kriminalreport" wird es ein Netzwerk mit Social-Media-Aktivitäten in den Kanälen von Das Erste bei Facebook und Twitter geben. Die Webseite wird bei DasErste.de die Themen der Sendung vertiefen und Tipps zur Prävention geben. Die ARD-Radiowellen runden mit Hörfunkbeiträgen das multimediale Paket ab.



Moderatorin Judith Rakers: "Während die 'Tagesschau' über die Zahlen und Fakten aus der Kriminalstatistik berichtet, liefert der 'Kriminalreport' Hintergrundwissen, klärt auf und gibt den Betroffenen und Opfern von Kriminaldelikten eine Stimme. Im besten Fall kann die Sendung durch Aufklärungsarbeit dazu beitragen, Straftaten zu verhindern. Ich persönlich finde daher den Themenschwerpunkt Prävention besonders interessant."



Judith Rakers (42) ist seit 2005 Sprecherin der "Tagesschau" bei ARD-Aktuell. Seit 2010 moderiert sie an der Seite von "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo außerdem die Talkshow "3nach9" bei Radio Bremen. Als Reporterin ist sie beim NDR zudem in eigenen Doku-Reihen zu sehen. Erfahrungen im Magazinbereich sammelte sie sowohl in ihrer Zeit beim Hörfunk als auch bei der täglichen Magazin-Sendung "Hamburg-Journal", die sie von 2004 bis 2010 moderierte. Judith Rakers hat Deutsche Philologie, Neuere und Neueste Geschichte sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Münster studiert.



"Kriminalreport" ist eine Gemeinschaftsproduktion des hr, MDR, rbb und SWR für Das Erste. Die Sendung entsteht live im virtuellen Studio beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Das Design steuert der SWR bei, die redaktionelle Betreuung teilen sich der rbb und MDR zusammen mit dem hr und SWR.



Im Internet: www.DasErste.de/Kriminalreport



Pressefotos unter www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de