Die Konjunktur läuft, der Arbeitsmarkt vermeldet Rekorde, die Staatskassen sind voll. Eigentlich hindert nichts die Regierung daran, nach der Sommerpause die Steuern und Sozialabgaben zu senken.

Nichts macht zufriedener als das Gefühl, auf ein gelungenes Leben zurückzuschauen. Und Olaf Höhn sieht sehr zufrieden aus. Wenigstens auf den ersten Blick. Vor mehr als 35 Jahren kaufte der 68-Jährige eine kleine Eisdiele in Berlin. Weil er nicht Bäcker werden wollte wie sein Vater. Und weil, er lacht, Süßigkeiten aller Art sein "Lebenselixier" seien. Nun beschäftigt Höhn rund 250 Mitarbeiter bei Florida Eis und macht gut zehn Millionen Euro Umsatz pro Jahr, Tendenz steigend. Mit ökologischer, klimaneutraler Produktion, ehrlichem Handwerk und Maschinen, die der Ingenieur fast komplett selbst entworfen hat.

Vor Kurzem hat sein Bankberater ihn gefragt: Herr Höhn, was meckern Sie eigentlich? Stimmt ja - und trotzdem: Wenn er an die nächsten Jahre denkt, an seinen Sohn im Betrieb, kriecht etwas in ihm hoch. "Zum ersten Mal", sagt er, "kriege ich Magenschmerzen, wenn ich an die Zukunft denke." Die Auflagen. Die drohenden Strafen, falls er mal eine kleine Schlamperei übersehen sollte. Vor allem aber - diese Last. Seit Jahren steigen seine Abgaben und Lohnnebenkosten stärker als der Umsatz. "Man kann uns doch nicht alles aufbürden", sagt Höhn.

Unternehmer wie er sind überzeugt, dass sich die Bundesregierung seit Jahren politisch schuldig macht - mit unterlassener Hilfeleistung. Gerade erst hat der Industrieländerclub OECD der Regierung wieder ein miserables Zeugnis ausgestellt: In kaum einem Land ist die Belastung aus Steuern und Abgaben so hoch wie in der Bundesrepublik. Deutschland, ein Niedrignettoland.

Die vorerst letzte Steuerreform, die diesen Namen verdiente, stammt noch aus der Ära Gerhard Schröder. Die Summe der Sozialbeiträge, die schon bei kleineren Einkommen voll greifen, kratzt an der symbolischen 40-Prozent-Grenze. Dabei waren die Zeiten für überfällige Entlastungen selten so gut: Dank eines mittlerweile acht Jahre währenden Booms laufen die Sozialkassen über und macht der Bundeshaushalt Milliardenüberschüsse (siehe Grafik). Würde die Regierung die Spielräume nutzen, könnte sie die Steuerzahler um Dutzende Milliarden Euro entlasten - und die Beiträge zur Sozialversicherung ebenfalls um einen zweistelligen Milliardenbetrag senken.

Weil eine breit angelegte Linderung allerdings in weiter Ferne ist, wächst die Ungeduld. "Es ist an der Zeit, unsere Sozialsysteme nachhaltig und enkelfest aufzustellen", fordert Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA. Bislang jedoch sei nichts dergleichen geschehen. Im Gegenteil. Wenn die Koalition nicht gegensteuere, warnt Kampeter, "dann steigen die Beitragssätze zur Sozialversicherung bereits bis 2040 auf rund 50 Prozent".

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht zwar seit einiger Zeit mit der hübsch klingenden Idee einer Charta der sozialen Marktwirtschaft hausieren. In einem Akt der Selbstverpflichtung würde die Politik dauerhaft aufs Schuldenmachen verzichten und langfristig die Lohnnebenkosten dämpfen. Allein die politische Wirklichkeit ist eine andere: Die Sozialpolitiker denken überhaupt nicht ans Maßhalten. Und die Fiskalpolitik kommt über Reförmchen und Trippelschritte nicht hinaus.

1. Steuerpolitischer Stillstand

Julius Cronenberg kennt beides, politische Zwänge und betriebliche Nöte. Er ist Abgeordneter der FDP im Bundestag und Unternehmer. Doch wenn er darüber spricht, was im Steuersystem schiefläuft, ist das Parlament weit weg. Viele, nein: zu viele seiner rund 250 Angestellten zahlten inzwischen den Spitzensteuersatz, klagt Cronenberg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...