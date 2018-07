Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach den Turbulenzen Ende Mai beruhigte sich im Juni die Lage am Euro-Rentenmarkt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKapital (ISIN DE0008491085/ WKN 849108).Gleichwohl sei den Marktteilnehmern das Thema Italien erhalten geblieben. Die Pläne der neuen Regierung hätten immer wieder für Verstimmung gesorgt und so größere Kursschwankungen ausgelöst. Insgesamt sei aber festzustellen gewesen, dass sich Peripherieanleihen wieder besser als Papiere aus den Kernländern entwickelt hätten. Hierfür sei die hohe Nachfrage nach Anleihen aus Spanien und Portugal verantwortlich gewesen. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index habe dies für europäische Staatsanleihen ein Plus von 0,8 Prozent bedeutet. Mit Blick auf die etwas schwächeren Konjunkturdaten der letzten Monate würden die Experten bis zum Jahresende nur noch von leicht steigenden Renditen ausgehen. ...

