Berlin (ots) - Digitalisierung der firmeninternen Prozesse hat für Unternehmen Priorität



Berlin, 17. Juli 2018 - Künstliche Intelligenz spielt trotz der großen öffentlichen Aufmerksamkeit in den Digitalstrategien der Unternehmen bislang nur eine untergeordnete Rolle. Das geht aus einer Studie der Quadriga Hochschule Berlin und der Unternehmensberatung TMG hervor, aus der das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 8/2018, EVT 19. Juli) vorab zitiert. Für die Studie wurden 300 Digital-Chefs von Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt. Insgesamt gaben fast alle Unternehmen an, eine Digitalstrategie zu haben. Einen ausgewiesenen Chief Digital Officer (CDO) hatte allerdings nur ein Viertel der Unternehmen.



Lediglich 24 Prozent der Befragten bestätigten, dass Künstliche Intelligenz bei Projekten im Rahmen ihrer Digitalstrategie zum Einsatz kommt. Die mit Abstand größte Bedeutung hat für die Unternehmen dagegen die Digitalisierung der firmeneigenen Prozesse, die von 73 Prozent als Ziel genannt wurde. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass die Unternehmen in der Praxis mit der KI-Technologie noch nicht viel anfangen können.



Auffällig ist auch, dass nur wenige Unternehmen die Digitalstrategie als Möglichkeit sehen, in neue Geschäftsfelder vorzudringen. Während Ziele wie Kostensenkung und ein besseres Kundenerlebnis eine große Rolle spielen, wird der "Eintritt in neue Märkte" nur von einer Minderheit angestrebt. "Das Thema Digitalisierung wird in vielen Unternehmen als Deckmantel für eine Modernisierung genutzt, die in den vergangenen zehn Jahren hätte stattfinden müssen", erklärte Wojciech Bolesta von TMG, einer der Autoren der Studie, gegenüber 'Capital'. Neue Geschäftsmodelle hätten daher für die meisten keine Priorität.



OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8185 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8185.rss2



Pressekontakt: Joachim Haack, G+J Kommunikation Wirtschaft + Food, Tel. 040/39 92 72-0, E_mail: jhaack@publikom.com www.capital.de