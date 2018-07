Die deutschen Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig verändert. Im Mittagshandel stagnierte der richtungweisende Euro-Bund-Future bei 162,73 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,36 Prozent.

Dem Markt fehlte es am Vormittag an Impulsen. Es wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Vortag hatte die Kurse am Rentenmarkt belastet. Inhaltlich brachte das Treffen wenig Neues, eine gemeinsame Erklärung gab es nicht. Unterdessen wächst in den USA parteiübergreifend der Druck auf Trump, umstrittene Äußerungen über die US-Geheimdienste klarzustellen.

Im weiteren Tagesverlauf wird der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, vor Vertretern des US-Kongresses den halbjährlichen geldpolitischen Bericht vorstellen und Fragen beantworten. Besonders Aussagen zum sich zuspitzenden Handelskonflikt dürften beachtet werden.

Zudem könnten noch Zahlen zur Industrieproduktion und zum Wohnungsmarkt in den USA für weitere Impulse am Rentenmarkt sorgen. Ralf Umlauf, Experte bei der Landesbank Helaba, sieht aufgrund robuster Stimmungs- und Arbeitsmarktdaten "die Chance auf ein kräftiges Produktionsplus" in der Industrie./jsl/tos/fba

