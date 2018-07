Nürnberg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Dr. Karoline Haderer (42) wurde in den Vorstand der Garanta Versicherungs-AG berufen. Sie ist dort für Marketing und Vertrieb zuständig. Weitere Vorstandsmitglieder sind Andreas Lauth, Dr. Sebastian Madeja und Fritz Schmidt.



Die Vorstandsarbeit übt sie zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Leiterin Kommunikation und Marketing bei der Nürnberger Versicherung aus, bei der sie seit 2015 angestellt ist. In ihren Verantwortungsbereich fällt unter anderem auch das Thema Onlinemarketing und -vertrieb sowie Customer Experience.



Die gebürtige Österreicherin hat in Wien und Buenos Aires Betriebswirtschaft studiert. 2004 promovierte sie an der Karl-Franzens-Universität Graz in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.



Über die Wirtschaftsprüfer KPMG und den Energieversorger EnBW Energie Baden-Württemberg AG kam sie zur HEAG Südhessische Energie (HSE) AG/ENTEGA, wo sie bis 2014 das Marketing steuerte.



Zum Unternehmen



Die Garanta ist eine Tochtergesellschaft der Nürnberger Beteiligungs-AG und der berufsständische Versicherer des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes. Mit Prämieneinnahmen von 190 Mio. EUR, knapp 103 Mio. EUR Kapitalanlagen und rund 630.000 Verträgen im Jahr 2017 zählt sie zu den bedeutenden deutschen Schaden- und Unfallversicherern. In Österreich ist sie mit einer Niederlassung präsent. Gegründet 1975, wurde sie Mitte der 80er-Jahre von der Nürnberger übernommen. Die Garanta bietet den Mitgliedern des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e. V. (ZDK) sowie deren Mitarbeitern und Kunden preisgünstige und maßgerechte Versicherungslösungen für Gewerbe und Privat.



OTS: NÜRNBERGER Versicherung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43337 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43337.rss2



Pressekontakt: Ulrich Zeidner NÜRNBERGER Versicherung Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg Tel. +49 911 531-6221 www.nuernberger.de