Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde z.U.e. nach dem Verkauf von Teilen des amerikanischen Gasegeschäfts im Zuge der Fusion mi Praxair auf "Buy" mit einem Kursziel von 242,50 Euro belassen. Dass der erzielte Preise niedriger sei als bei den zuletzt verkaufen Geschäften in Europa lasse sich durch geringere Qualität erklären, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Veräußerungen dürften Linde und Praxair mit Blick auf die notwendigen Zustimmungen der Kartellwächter zur Fusion Fortschritte machen./mis/zb Datum der Analyse: 17.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-07-17/12:46

ISIN: DE000A2E4L75