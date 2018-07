(shareribs.com) Chicago 17.07.18 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel fester. Am Montag konnten die Notierungen bereits zulegen, wobei das geringe Kursniveau eine Erholung begünstigt. September-Mais steigt um 3,75 Cents auf 3,4575 USD/Scheffel. Mais und Sojabohnen stehen weiter unter dem Eindruck des US-Handelsstreits. Dennoch gehen einige Beobachter davon ...

