Orientierungslosigkeit dürfte die US-Börsen am Dienstag zunächst auf der Stelle treten lassen. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich kaum verändert. Die Anleger warteten auf neue Unternehmenszahlen und einen Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, sagen Marktteilnehmer.

Powell wird im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des US-Senats in Washington sprechen und sich den Fragen der Politiker stellen. Die Strategen des Unicredit vermuten, dass der Notenbankchef seiner bisherigen Linie treu bleiben und die optimistischen Erwartungen an die US-Wirtschaft wiederholen wird, die schon im jüngsten Sitzungsprotokoll der Fed sowie in Interviews und Reden geäußert worden seien. Powell dürfte ferner vor einer weiteren Eskalation des Handelsstreits warnen. Politiker der Demokratischen Partei dürften sich bemühen, dem Fed-Chairman kritische Aussagen speziell zu diesem Thema zu entlocken, so die Unicredit-Experten. Sie weisen allerdings darauf hin, dass in der Vergangenheit gerade die Demokraten protektionistische Maßnahmen stärker befürworteten als die Republikaner.

An Konjunkturdaten stehen Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im Juni auf der Agenda. Geschäftszahlen kommen unter anderem von Unitedhealth, Johnson & Johnson sowie Goldman Sachs. Schon am Montag nach Börsenschluss in den USA hat Netflix Zahlen vorgelegt, die gar nicht gut ankamen. Zwar steigerte der Streaminganbieter den Gewinn im zweiten Quartal stärker als erwartet, doch enttäuschte das Kundenwachstum. Die Aktie bricht im vorbörslichen Handel um fast 12 Prozent ein.

July 17, 2018 06:30 ET (10:30 GMT)

