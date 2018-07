Sommerlich entspannt starteten die Aktienmärkte in die neue Handelswoche. Bei relativ geringen Schwankungen traten unsere 14 Leitindizes auf der Stelle. Aus charttechnischer Sicht bleibt damit alles beim Alten: Während die europäischen Barometer überwiegend vor schwergewichtigen Widerständen stehen, sieht das technische Bild an den US- Märkten etwas vorteilhafter aus. Zur...

