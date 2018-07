Wiesbaden (ots) - Sommer, Sonne, Freibad - da steigt auch der Bedarf an Sonnencreme. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wurden 2017 in Deutschland 19 287 Tonnen Sonnenschutzmittel hergestellt.



Zehn Jahre zuvor (2007) waren lediglich 11 671 Tonnen Sonnenschutzmittel in Deutschland produziert worden. Die höchste Produktionsmenge hatte es 2012 mit 21 117 Tonnen gegeben.



