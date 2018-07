Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Benchmarkanleihen bewegten sich in der vergangenen Woche tendenziell seitwärts, so die Analysten der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger Bunds notiere bei knapp unter 0,35%, die Rendite amerikanischer Treasuries bei etwas unter 2,85%. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen liege entsprechend bei historisch hohen 250 Basispunkten. Die Zinskurve (10J minus 2J) in den USA sei mit 25 Basispunkten nochmals etwas flacher geworden und auf dem niedrigsten Stand seit 2007. Bei den europäischen Benchmarkanleihen liege der Laufzeitenspread bei knapp unter 100 Basispunkten. ...

