FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen dümpeln auch am Dienstagmittag um die Nulllinie. Während die Fahrt aufnehmende Berichtssaison Impulse für Einzelwerte liefert, ruhen die Indizes wie bereits am Vortag in sich. Die Anleger halten sich mit dem schwelenden Handelskonflikt zurück. Die Optimisten hoffen, dass eine gut laufende Berichtssaison die Börsianer aus der Reserve locken kann. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 12.544 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,4 Prozent auf 3.435 nach unten.

Evonik machen nach Erhöhung des EBITDA-Ausblicks für 2018 einen Satz von 4,7 Prozent nach oben. Aber auch die Geschäftszahlen für das zweite Quartal überzeugten, heißt es im Handel. So liege das EBITDA bei 742 Millionen Euro über der Erwartung, an der Börse war mit 700 Millionen Euro gerechnet worden. Hier dürften einige Analysten ihre Schätzungen nach oben anpassen müssen. Covestro steigen im Windschatten und liegen 1,7 Prozent vorne.

Nach CEO nun Thyssen-Aufsichtsratschef - Aktie fliegt

Bei Thyssenkrupp dreht sich das Personalkarussell. Nach CEO Hiesinger nimmt nun Aufsichtsratschef Ulrich Lehner den Hut. Lehner begründete seinen Rücktritt damit, dass ein gemeinsames Verständnis im Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung des Unternehmens nicht mehr gegeben sei. Lehner war ein Gegner der von den aktivistischen Investoren geforderten Zerschlagung des Konzerns. Das Lehner-Aus interpretiert Jefferies dahingehend, dass eine aggressive Restrukturierung des Unternehmens nun wahrscheinlicher werde.

Die Geschäftszahlen von Casino Guichard-Perrachon werden positiv aufgenommen, die Aktien steigen in Paris um 2,9 Prozent. Der französische Einzelhändler konnte den Umsatz im zweiten Quartal organisch stärker steigern als erwartet. Vor allem in Lateinamerika ging es mit plus 9,7 Prozent kräftig nach oben. Dazu will sich Casino von Randbereichen wie Immobilien trennen.

Kräftig nach oben geht es auch für TomTom, die Aktie legt um 4,6 Prozent zu. Der niederländische Hersteller von Navigationsgeräten hat die Prognosen überraschend sowohl für den Umsatz als auch den Gewinn angehoben. Dazu übertreffen die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal leicht die Erwartungen. "TomTom hat sich deutlicher vom Erzrivalen Garmin absetzen können, als Analysten erwartet hatten", sagt ein Händler.

Teuerer Ölpreis macht Finnair das Leben schwer

Mit Finnair wird eine weitere Airline Opfer des gestiegenen Ölpreises. Die Aktien brechen in Helsinki um 13,9 Prozent ein, nachdem die finnische Fluggesellschaft davor gewarnt hat, dass der Gewinn "besonders im zweiten Halbjahr" darunter leiden werde. Schon im zweiten Quartal stiegen die Kosten der Finnen um 20,7 Prozent.

Nach Zahlen geht es für den Automobilzulieferer Hella 2,6 Prozent nach oben. Hella ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 stärker gewachsen als der weltweite Automobilmarkt und hat sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Dabei legte der Autozulieferer etwas kräftiger zu als von Analysten erwartet. Die positive Entwicklung zeige, so Hella-CEO Rolf Breidenbach, dass die Ausrichtung entlang zentraler Markttrends wie Autonomes Fahren, Elektrifizierung und Digitalisierung erfolgreich sei.

Die Aktie von Manz legt um 4,3 Prozent zu. Den Grund liefert ein Großauftrag, den das Unternehmen von einem der weltweit größten Eisen- und Stahlunternehmenskonglomerate erhalten hat. "Hier könnte es zu Folgeaufträgen kommen", mutmaßt ein Aktienhändler. Der Auftrag umfasst eine Pilotlinie zur Laserstrukturierung von Bandstahl, das Volumen von 20 Millionen Euro wird in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 umsatz- und ertragswirksam.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.434,56 -0,42 -14,52 -1,98 Stoxx-50 3.061,11 -0,41 -12,53 -3,67 DAX 12.544,28 -0,13 -16,74 -2,89 MDAX 26.587,63 0,40 106,00 1,48 TecDAX 2.832,29 -0,34 -9,58 11,99 SDAX 12.210,32 -0,01 -1,23 2,72 FTSE 7.584,77 -0,21 -15,68 -1,14 CAC 5.388,78 -0,38 -20,64 1,43 Bund-Future 162,72 0,02 2,58 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.53 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1721 +0,09% 1,1715 1,1669 -2,4% EUR/JPY 131,84 +0,27% 131,67 131,15 -2,5% EUR/CHF 1,1659 -0,15% 1,1671 1,1701 -0,4% EUR/GBP 0,8848 +0,02% 0,8846 1,1326 -0,5% USD/JPY 112,49 +0,19% 112,39 112,40 -0,1% GBP/USD 1,3247 +0,06% 1,3244 1,3214 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.729,65 +0,9% 6.709,32 6.277,04 -50,7% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,02 Deutschland 10 Jahre 0,29 0,30 -0,14 USA 2 Jahre 2,59 2,59 0,70 USA 10 Jahre 2,86 2,86 0,45 Japan 2 Jahre -0,13 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,03 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,22 68,06 +0,2% 0,16 +14,8% Brent/ICE 71,84 71,84 0% 0,00 +11,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,29 1.239,64 +0,2% +2,66 -4,7% Silber (Spot) 15,78 15,79 -0,1% -0,01 -6,9% Platin (Spot) 824,30 824,50 -0,0% -0,20 -11,3% Kupfer-Future 2,77 2,76 +0,3% +0,01 -17,0% ===

