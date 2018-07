Der Goldpreis macht derzeit wenig Freude. Umso bemerkenswerter ist, dass die Aktien von Goldexplorer kaum noch auf dessen Bewegungen reagieren. Wer wie Contact Gold starke Bohrergebnisse zeigt, kann sich vom schlechten Marktumfeld sogar lösen.

Der Goldmarkt schreckt ab

Mit dem Goldpreis ist es derzeit ein Graus. Die spekulativen Finanzanleger haben den Unzenpreis deutlich unter die Marke von 1.250 US-Dollar gedrückt. Seither bildet Gold so etwas wie einen Boden aus. Richtig begeistern kann man sich für das Edelmetall derzeit aber nicht. Das hat unseres Erachtens zwei Gründe: zum einen will sich niemand von den Banken und Finanzinvestoren in New York abzocken lassen, die den Preis mit dem Verkauf von "Papiergold" auf dieses Niveau gedrückt haben und scheinbar alles tun, damit der Krisenindikator nicht wieder den Weg gen Norden sucht.

Vier gute Argumente, aber…

Zum zweiten aber scheinen auch viele Goldbullen den Glauben an Gold als "sicheren Hafen" derzeit verloren zu haben. So mancher Marktbeobachter veröffentlichte entsprechende Kommentare in den angelsächsischen Medien. Auch dieses Argument kann man derzeit kaum von der Hand weisen. Denn der laufende Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...