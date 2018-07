DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.792,00 -0,16% +2,85% Euro-Stoxx-50 3.434,18 -0,43% -1,99% Stoxx-50 3.060,46 -0,43% -3,69% DAX 12.542,72 -0,15% -2,90% FTSE 7.586,49 -0,18% -1,14% CAC 5.390,13 -0,36% +1,46% Nikkei-225 22.697,36 +0,44% -0,30% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,72 +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,14 68,06 +0,1% 0,08 +14,7% Brent/ICE 72,04 71,84 +0,3% 0,20 +11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,69 1.239,64 +0,2% +2,06 -4,7% Silber (Spot) 15,78 15,79 -0,1% -0,02 -6,9% Platin (Spot) 823,90 824,50 -0,1% -0,60 -11,4% Kupfer-Future 2,77 2,76 +0,3% +0,01 -17,0%

Nach dem heftigen Rückgang der Ölpreise zu Wochenbeginn bleibt eine Erholung am Dienstag zunächst aus. Die Ölpreise waren am Montag unter Druck geraten, nachdem chinesische Wirtschaftsdaten Befürchtungen geweckt hatten, dass die Nachfrage konjunkturbedingt zurückgehen könnte. Daneben belastet Spekulation, dass Russland und andere Ölförderer möglicherweise ihr Ölangebot ausweiten werden. Zudem sind Ölhäfen in Libyen wieder geöffnet worden, womit sich das Angebot ebenfalls ausweiten dürfte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Orientierungslosigkeit dürfte die US-Börsen am Dienstag zunächst auf der Stelle treten lassen. Die Anleger warteten auf neue Unternehmenszahlen und einen Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell, sagen Marktteilnehmer. Powell wird im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des US-Senats in Washington sprechen und sich den Fragen der Politiker stellen. An Konjunkturdaten stehen Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung im Juni auf der Agenda. Geschäftszahlen haben vorbörslich unter anderem Unitedhealth und Johnson & Johnson vorgelegt. Die Aktie von Unitedhealth verliert daraufhin vorbörslich 0,8 Prozent, der Kurs von Johnson & Johnson fällt um 1,7 Prozent. Schon am Montag nach Börsenschluss in den USA hat Netflix Zahlen vorgelegt, die gar nicht gut ankamen. Zwar steigerte der Streaminganbieter den Gewinn im zweiten Quartal stärker als erwartet, doch enttäuschte das Kundenwachstum. Die Aktie bricht im vorbörslichen Handel um fast 12 Prozent ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q

14:00 FR/Alstom SA, HV

18:00 AT/Telekom Austria AG, Trading Statement 2Q

22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Schaeffler AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,3% zuvor: 77,9%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen dümpeln auch am Dienstagmittag um die Nulllinie. Während die Fahrt aufnehmende Berichtssaison Impulse für Einzelwerte liefert, ruhen die Indizes wie bereits am Vortag in sich. Die Anleger halten sich mit dem schwelenden Handelskonflikt zurück. Evonik machen nach Erhöhung des EBITDA-Ausblicks für 2018 einen Satz von 4,7 Prozent nach oben. Aber auch die Geschäftszahlen für das zweite Quartal überzeugten, heißt es im Handel. Covestro steigen im Windschatten und liegen 1,7 Prozent vorne. Thyssenkrupp steigen nach dem Rücktritt des Aufsichtsratschefs Lehner um 8 Prozent. Das Lehner-Aus interpretiert Jefferies dahingehend, dass eine aggressive Restrukturierung des Unternehmens nun wahrscheinlicher werde. Positiv werden auch die Geschäftszahlen von Casino Guichard-Perrachon aufgenommen, die Aktien steigen in Paris um 2,9 Prozent. TomTom gewinnen 4,6 Prozent. Der niederländische Hersteller von Navigationsgeräten hat die Prognosen überraschend sowohl für den Umsatz als auch den Gewinn angehoben. Dazu übertreffen die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal leicht die Erwartungen. Finnair brechen um 13,9 Prozent ein, nachdem die Airline wegen des hohen Ölpreises eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Nach überzeugenden Zahlen geht es für den Automobilzulieferer Hella 2,6 Prozent nach oben. Ein Großauftrag verhilft der Aktie von Manz zu einem Plus von 4,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.53 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1719 +0,07% 1,1715 1,1669 -2,5% EUR/JPY 131,83 +0,27% 131,67 131,15 -2,5% EUR/CHF 1,1652 -0,21% 1,1671 1,1701 -0,5% EUR/GBP 0,8861 +0,17% 0,8846 1,1326 -0,3% USD/JPY 112,51 +0,21% 112,39 112,40 -0,1% GBP/USD 1,3225 -0,10% 1,3244 1,3214 -2,1% Bitcoin BTC/USD 6.733,46 +1,0% 6.709,32 6.277,04 -50,7%

Der Euro legt am Dienstag weiter zu. Das Hauptaugenmerk am Devisenmarkt gilt der Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Nachmittag (MESZ). Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die US-Notenbank bisher nicht deutlich besorgter reagiert habe auf den eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China. Zwar habe Powell kürzlich darauf hingewiesen, dass der Handelsstreit ein Risiko darstelle, doch habe er die US-Wirtschaftslage ansonsten als überaus positiv bewertet. Bei der Anhörung dürfte der Markt in erster Linie daran interessiert sein, wie die Fed reagieren würde, wenn sich der Handelsstreit verschärfe: Mit aggressiveren Zinserhöhungen aufgrund des inflationären Effekts der Importzölle oder mit einem Aussetzen der Zinserhöhungen aufgrund des wachstumsdämpfenden Effekts.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach dem Feiertag zum Wochenstart ist es am Dienstag an der Tokioter Börse mit den Kursen nach oben gegangen. An den chinesischen Aktienmärkten prägten dagegen Verluste das Kursbild. Rückenwind für den japanischen Aktienmarkt kam vom weiter schwachen Yen, wodurch sich die internationale Wettbewerbssituation japanischer Unternehmen verbessert. Trotz des besonders für Exportwerte günstigen Yen berichteten Teilnehmer auch von stärkeren Käufen solcher Aktien, die vom Binnenkonsum abhängen. So legten Mitsubishi Tanabe Pharma und die Kurse der Getränkehersteller Yakult Honsha und Kirin um 3,0 bzw. 1,8 Prozent bzw. 3,1 Prozent zu. Der Kurs des Schokoladeherstellers Meiji wurde um über 3 Prozent nach oben gesetzt. Die Einbußen in China wurden erklärt mit dem Handelsstreit und den jüngsten, leicht unter den Erwartungen liegenden Konjunkturdaten. Zu den Verlierern gehörten in der gesamten Region Aktien aus dem Energiesektor, nachdem die Ölpreise zuletzt stark nachgegeben hatten. Sinopec lagen im Hongkonger Späthandel 1,3 Prozent und CNOOC 3,5 Prozent im Minus. Für Santos, Woodside und Oil Search ging es in Sydney zwischen 2,4 und 2,9 Prozent abwärts. Die ZTE-Aktie verteuerte sich um rund 3 Prozent und profitierte weiter davon, dass die US-Regierung in der Vorwoche ihre Sanktionen gegen den Telekommunikationsriesen aufgehoben hat. Rio Tinto hielten sich mit einem Minus von 0,2 Prozent besser als der breite Markt und vor allem viele Aktien aus dem Rohstoffsektor. Der Bergbaukonzern steigerte seine Eisenerzexporte im ersten Halbjahr kräftig und geht nun davon aus, im Gesamtjahr das obere Ende seiner Prognosespanne zu erreichen. Fortescue legten um 1,3 Prozent zu, getrieben von einer Hochstufung auf "Kaufen" von "Verkaufen" durch die Citigroup-Analysten.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten am Dienstag mehrheitlich auf der Stelle. Allerdings ist zu beobachten, dass die Spreads bei den Financials leicht zurückkommen. Dies dürfte unter anderem an der laufenden Berichtssaison liegen, nachdem die Deutsche Bank am Vortag beim Gewinn bereits überzeugt hatte. Aber auch in den USA gehörte der Sektor zu den Gewinnern. Am Morgen runden die sehr starken Geschäftszahlen der SEB das sich aufhellende Bild für Finanzwerte ab.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Thyssen-Aktie nach Rücktritt von AR-Chef auf Höhenflug

Die Aktie von Thyssenkrupp hat nach dem Rücktritt von Aufsichtsratschef Ulrich Lehner zum Höhenflug angesetzt. Eine aggressive Restrukturierung oder gar Zerschlagung des Technologiekonzerns, die Lehner stets abgelehnt hatte, ist nun wahrscheinlicher geworden. Die Thyssen-Aktie steigt am Dienstag um mehr 8 Prozent.

Volkswagen-Konzern steigert Absatz im Juni um 4,1 Prozent

Der Volkswagen-Konzern hat im Juni 2018 mit 958.600 Fahrzeugen weltweit 4,1 Prozent mehr ausgeliefert. Besonders gut lief es für Volkswagen dabei in Europa: Hier übergab der Konzern mit 456.800 Fahrzeugen 11 Prozent mehr an die Kundschaft. Davon entfielen 130.600 Fahrzeuge (plus 5 Prozent) auf den Heimatmarkt Deutschland.

Audi erhält in den USA weitere Genehmigung für Abgasnachrüstung

July 17, 2018 07:12 ET (11:12 GMT)

Audi hat in den USA eine weitere Genehmigung zur Abgasnachrüstung der letzten von fünf Motorengenerationen erhalten. Die Zulassungsbehörden stimmten dem vorgeschlagenen Maßnahmenpaket zu. Audi kann nun knapp drei Jahre nach Beginn der Dieselkrise für die letzten rund 8.800 Diesel-Autos in Nordamerika mit der Umsetzung beginnen.

Evonik übertrifft Konsens im 2. Quartal und erhöht Ausblick

Die Evonik Industries AG hat nach einem starken zweiten Quartal die Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht. Im Quartal steigerte das Essener Spezialchemieunternehmen dank robuster Nachfrage und spürbarer Effekte von Kostensenkungsmaßnahmen den operativen Gewinn und verbesserte die Margen. Die Ergebnisse lägen "deutlich über den Markterwartungen", so dass sich das MDAX-Unternehmen verpflichtet sah, vorab vorläufige Zahlen zu veröffentlichen.

Manz erhält Großauftrag über mehr als 20 Millionen Euro

Der Spezialmaschinenbauer Manz hat von einem Eisen- und Stahlunternehmenskonglomerat einen Großauftrag über mehr als 20 Millionen Euro erhalten. Der Auftrag umfasst den Angaben zufolge eine Pilotlinie zur Laserstrukturierung von Bandstahl, und soll in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 umsatz- und ertragswirksam werden.

Patrizia Immobilien kauft Wohnungsprojekt in Kopenhagen

Die Patrizia Immobilien AG hat für den paneuropäischen Wohnimmobilienfonds in Kopenhagen zugekauft. Das Unternehmen erwarb die Projektentwicklung eines Neubaus mit rund 100 Wohnungen im Kopenhagener Stadtteil Valby für den Fonds Patrizia Wohn-Invest Europa I. Damit verwaltet Patrizia in Dänemark ein Immobilienvermögen von rund 1,3 Milliarden Euro.

Airbus erhält Auftrag für 100 Flugzeuge der A320neo-Familie

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat weitere Aufträge für Maschinen der A320neo-Familie erhalten. Wie Airbus mitteilte, bestellte ein namentlich nicht genannter Kunde 25 A321neo und 75 A320neo. Damit hat Airbus nach eigenen Angaben nun mehr als 6.100 Bestellungen von über 100 Kunden für Flugzeuge der A320neo-Familie erhalten.

Airbus erhält Auftrag für acht A350-900s

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat weitere Aufträge für den Großraumflieger A350 erhalten. Wie Airbus mitteilte, bestellte ein namentlich nicht genannter Kunde acht A350-900s. Eine Maschine dieses Typs hat laut Airbus einen Listenpreis von rund 317 Millionen Euro.

Finnair sieht Gewinnschmälerung wegen hoher Treibstoffkosten

Finnair sieht ihren Gewinn in der zweiten Jahreshälfte durch die hohen Treibstoffkosten beeinträchtigt. Der magere Ausblick der finnischen Fluggesellschaft für das Gesamtjahr schickte am Dienstagmorgen die Aktie um mehr als 16 Prozent in den Keller.

Rolls-Royce stellt fliegendes Taxi mit Gas- und Elektroantrieb vor

Es soll vier bis fünf Leute transportieren, vertikal starten und landen und vielleicht in fünf Jahren tatsächlich fliegen: Der britische Motorenhersteller Rolls-Royce hat auf der Luftfahrtmesse in Farnborough sein Konzept für ein fliegendes Taxi mit Gas- und Elektroantrieb vorgestellt. Ein Prototyp könne innerhalb der kommenden 18 Monate gebaut werden, teilte Rolls-Royce mit. Das E-Flugtaxi soll bis zu 800 Kilometer weit fliegen können - mit einer Geschwindigkeit von über 300 Kilometern pro Stunde.

SEB verdient im 2. Quartal mehr als erwartet

Die skandinavische Bank SEB hat ihren Gewinn im zweiten Quartal dank des Verkaufs ihres dänischen Pensionsgeschäfts mehr als verdoppelt und damit auch mehr verdient als erwartet. Zudem zogen die Geschäfte in allen Kundensegmenten nach einem verhaltenen Jahresauftakt an.

Strabag erhält Auftrag für drei Wohntürme in Wien

Der österreichische Baukonzern Strabag hat einen Auftrag zum Bau von drei Wohntürmen in Wien erhalten. Der Auftrag der Projektentwicklung Are Development Soravia und Are Development hat ein Volumen von 110 Millionen Euro, wie die Strabag SE mitteilte.

Tomtom schreibt im 2Q schwarze Zahlen und hebt Prognose an

Der Hersteller von Navigationssystemen Tomtom hat im zweiten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das Unternehmen profitierte von einer Verschiebung seines Geschäfts von Hardware hin zu margenstärkeren Software-Dienstleistungen. Den Jahresausblick für den Umsatz und den bereinigten Gewinn hob die Tomtom NV an.

