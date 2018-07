Nach einem juristischen Zwischenspiel gehen die Tarifverhandlungen über einen Sozialplan beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG) weiter. Man wolle sich am Mittwoch erneut in Frankfurt treffen, erklärten das Unternehmen und die IG Metall am Dienstag auf Nachfrage. Genaue Angaben zu Verhandlungsort und Zeit wollten sie nicht machen.

In den vergangenen Tagen hatten es die hessischen Arbeitsgerichte in zwei Instanzen abgelehnt, den seit über einem Monat laufenden Ausstand bei der NHG per einstweiliger Verfügung zu stoppen. Die rund 2200 Beschäftigten in Saarbrücken und Leipzig streiken seit dem 14. Juni für höhere Abfindungen und die Einrichtung von Beschäftigungsgesellschaften im Fall von Entlassungen.

Der Hersteller von Motorblöcken und Antriebswellen gehört seit dem Jahresbeginn zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe der Familie Hastor, die sich mit dem VW -Konzern erbittert um Lieferkonditionen gestritten und Aufträge verloren hat. Das NHG-Management will das Werk Leipzig mit 700 Beschäftigten Ende 2019 schließen. Auch das Stammwerk Saarbrücken mit rund 1500 Mitarbeitern stehe wegen wegbrechender Aufträge in der Folge des Streiks auf der Kippe, hatte das Management erklärt./ceb/DP/she

ISIN DE0007664039

AXC0166 2018-07-17/14:10