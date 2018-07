Nach dem Gipfel in Helsinki findet ein russischer Nordamerika-Experte die scharfe Kritik von US-Politikern an Präsident Donald Trump ungerechtfertigt. "In der US-Elite ist der Eindruck entstanden, dass (Präsident Wladimir) Putin Trump in der Tasche hat. Das ist schlecht", sagte Waleri Garbusow von der Russischen Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Moskau. Es werde offenbar jeder Schritt, den Trump auf Putin zugeht, als Beweis für eine zu enge Verbindung zu Russland ausgelegt. "Dies schadet dem Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten, und es verhindert, normale Beziehungen zwischen Russland und den USA aufzubauen", sagte er.

Führende US-Republikaner waren nach dem Treffen von Trump und Putin am Montag in der finnischen Hauptstadt Helsinki auf Distanz zu ihrem Präsidenten gegangen. Sie kritisieren, Trump habe die Vorwürfe einer russischen Einmischung in die US-Präsidentenwahl 2016 zu schwach vertreten. Die Kritiker sehen Putin als Sieger des Gipfels.

Moskauer Experten waren zurückhaltender. Der Politologe Iwan Timofejew vom regierungsnahen Russischen Rat für Internationale Angelegenheiten sagte, die symbolische Bedeutung des Gipfels sei groß. "Aber wir sollten uns keine Illusionen machen." Trump seien die Hände gebunden, weil er nicht die ganze US-Elite hinter sich habe.

USA-Experte Garbusow sagte: "Ich sehe diesen Gipfel nicht als Schlachtfeld. Es war ein Forum, um Probleme der Zukunft zu besprechen." Zudem glaube er nicht, dass Putin die heftige Reaktion der US-Elite provozieren und Trump kompromittieren wollte. "Es war schon vor dem Treffen klar, dass der Gipfel eine heftige Reaktion in den USA auslösen wird. Und so ist es gekommen."/tjk/DP/she

