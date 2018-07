Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Märkte seien im Juni erneut durch den von den USA angezettelten Handelskrieg verunsichert worden, auf den China prompt mit Gegenzöllen reagiert habe, während Europa sich nicht auf Gegenmaßnahmen habe einigen können. Angesichts der Zuspitzung der politischen Krise in Deutschland und einer italienischen Regierung, die ihr Regierungsprogramm durchsetzen wolle, habe sich die Transparenz für die Eurozone eingetrübt. Die Indikatoren für die Industrie hätten sich auf hohen Niveaus stabilisiert. ...

