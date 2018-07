FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Bank Goldman Sachs hat den Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert und die Markterwartungen klar übertroffen.

Goldman Sachs steigerte den Gewinn im Zeitraum von April bis Juni um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2,57 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,98 Dollar. Analysten hatten mit 4,65 Dollar gerechnet. Die Einnahmen legten um knapp ein Fünftel auf 9,4 Milliarden Dollar zu.

In der vergangenen Woche hatten JP Morgan und die Citigroup, am Montag dann die Bank of America mit besser als erwarteten Zahlen aufgewartet. Am Mittwoch beschließt Morgan Stanley die Berichtssaison der US-Großbanken zum zweiten Quartal.

July 17, 2018

