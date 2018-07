Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Flugzeughersteller Boeing hat auf der Farnborough Air Show seine Schätzungen für die mittelfristige Nachfrage nach neuen Flugzeugen erhöht. Steigende Passagierzahlen, eine Welle von Stilllegungen älterer Flugzeuge sowie das globale Wirtschaftswachstum würden in den nächsten 20 Jahren die Nachfrage signifikant ankurbeln. Boeing rechnet mit einem Bedarf von 42.730 neuen Jets im Wert von 6,3 Billionen US-Dollar über die nächsten 20 Jahre. Die jährlich erstellte Prognose sieht den Bedarf 4,1 Prozent höher als die Prognose vom vergangenen Jahr.

Der weltweite Markt für zivile Luftfahrtdienstleistungen soll laut Boeing in den nächsten 20 Jahren auf 8,8 Billionen Dollar anwachsen und dabei jährliche Wachstumsraten von 4,2 Prozent aufweisen, schätzt der Flugzeughersteller. Insgesamt werde der Markt für zivile Luftfahrt - Flugzeuge und Dienstleistungen zusammen genommen - auf ein Volumen von 15 Billionen Dollar anwachsen.

Boeing schätzt, dass etwa 44 Prozent der neuen Flugzeuge in den kommenden 20 Jahren benötigt werden, um stillgelegte Maschinen zu ersetzen. Die globale zivile Luftfahrtflotte werde sich bis 2037 auf 48.540 Flugzeuge verdoppeln.

"Wir sehen das erste Mal seit Jahren Wirtschaftswachstum in allen Regionen der Welt", sagte Boeing. "Dieses zeitgleiche Wachstum stimuliert den Bedarf für die globale Luftfahrt."

Wettbewerber Airbus schätzt Entwicklung Dienstleistungen vorsichtiger ein

Der europäische Wettbewerber Airbus schätzt die Entwicklung im Bereich Luftfahrtdienstleistungen etwas schwächer ein. Airbus erwartet, dass der globale Markt in diesem Bereich in den nächsten 20 Jahren ein Volumen von 4,6 Billionen US-Dollar erreichen wird. Für diese Schätzung hat Airbus Marktsegmente in den Bereichen Flugzeug, Fluggesellschaften und Passagiere untersucht.

