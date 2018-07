Ultimate Software (Nasdaq: ULTI), ein führender Anbieter von Lösungen für das Human Capital Management (HCM), gibt bekannt, dass mit PeopleDoc und seinen Mehrheitsaktionären eine verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent) bezüglich der Übernahme von PeopleDoc unterzeichnet worden ist. PeopleDoc, führender Anbieter von cloudbasierten Personalmanagementlösungen, hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich und mehr als 1.000 Kunden in über 180 Ländern. Zusätzlich zu der HR-Service-Delivery-Plattform von PeopleDoc plant Ultimate neue mitarbeiterfokussierte Funktionen über ein Mitarbeiter-Online-Portal inklusive HR-Case-Management und Employee File Management anzubieten.

Nach Abschluss der Transaktion wird PeopleDoc weiterhin als hundertprozentige, weltweite und eigenständige Tochtergesellschaft von Ultimate operieren und cloudbasierte Personalmanagementlösungen entwickeln, anbieten und supporten, die mit unterschiedlichen HR-Informationssystemen integriert werden können. Darüber hinaus haben Ultimate-Kunden ab Januar 2019 die Möglichkeit die HR-Service-Delivery-Plattform von PeopleDoc integriert in die UltiPro HCM-Suite einzusetzen.

In Verbindung mit der UltiPro HCM-Plattform erhalten UltiPro Kunden mit den neuen HR-Service-Delivery-Optionen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern einen schnelleren und leistungsfähigeren Support zu bieten. Administrative Aufwände innerhalb der HR- Abteilung werden reduziert. Mit diesen neuen Funktionen können Kunden beispielsweise Hilfeanfragen von Mitarbeitern sofort online bearbeiten, ihren Mitarbeitern automatisch rollenbasierte Antworten und Hilfestellungen in Echtzeit bereitstellen sowie Mitarbeiteranfragen workflowbasierend weiterleiten und nachverfolgen.

"Das weltweite Team von PeopleDoc konnte schon viele Erfolge verzeichnen und hat eine große Erfahrung in der Zusammenarbeit mit multinationalen Unternehmen", sagt Scott Scherr, President, CEO und Gründer von Ultimate, "Diese Akquisition ermöglicht Ultimate, unsere Präsenz auf internationalen Märkten weiterhin auszubauen. Wir freuen uns darauf, die PeopleDoc-Mitarbeiter in unserer Organisation begrüßen zu dürfen und eine noch stärkere Organisation durch die Verbindung beider Unternehmen zu schaffen."

"Als Start-up mussten wir uns ständig weiterentwickeln, um den Markttrends stets voraus zu sein", sagt Jonathan Benhamou, Mitbegründer und CEO von PeopleDoc. "Jetzt schlagen wir ein neues Kapitel in unserer Reise auf und werden HR-Teams weltweit dabei helfen, die Arbeitswelt neu zu gestalten. Indem wir uns Ultimate anschließen, schaffen wir ein ausgezeichnetes, gemeinsames Team, das von den gleichen Werten und der gleichen 100%igen Leidenschaft für HR angetrieben wird. Unsere gemeinsame Leidenschaft und die Möglichkeit ein neues Kapitel zu schreiben, machen diese Transaktion für uns so aufregend."

PeopleDoc Hintergrund

PeopleDoc hat mehr als 265 Mitarbeiter mit Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Finnland, den Niederlanden, Kanada und den Vereinigten Staaten. PeopleDoc unterstützt heute mehr als 1000 Kunden in 188 Ländern mit über 4 Millionen Endbenutzern, darunter Unternehmen wie Avis Budget, Club Med, GoDaddy, HSBC, Nestlé und Yves Rocher.

Das Unternehmen wurde 2007 von Jonathan Benhamou und Clément Buyse gegründet mit dem Ziel, die Personalarbeit zu vereinfachen. Mit den cloudbasierten Softwarelösungen für Case Management, Employee File Management und Prozessautomatisierung hilft PeopleDoc Personalabteilungen, Anfragen von Mitarbeitern schneller zu beantworten, HR-Prozesse zu automatisieren und die Einhaltung der Compliance über alle Standorte hinweg zu gewährleisten.

PeopleDoc wurde kürzlich von Forbes für Fortschritte in der Automatisierung von Mitarbeiterprozessen und Gartner (Cool Vendors in Human Capital Management) für die Definition der Kategorie der HR Service Delivery ausgezeichnet. Weitere Informationen unter www.people-doc.de

"Wir haben immer mit unseren Mitarbeitern und Kunden intensiv kommuniziert, um die Anforderungen unserer Kunden kontinuierlich in unsere Produktentwicklung einfließen zu lassen", sagt Clément Buyse, Mitbegründer und COO von PeopleDoc. "Es ist faszinierend, dass unsere Innovationen nun von einer Community mit über 4.000 Kunden und Millionen von Benutzern optimal genutzt werden können.

Mit Ultimate werden wir in der Lage sein, die Forschung und Entwicklung für HR Service Delivery sogar noch zu intensivieren. Insbesondere unser Entwicklungszentrum in Paris wird sich weiterhin darauf fokussieren, den HR-Workplace der Zukunft aktiv mit zu gestalten und erlebbar zu machen.

"Es ist selten, dass wir auf eine Organisation treffen, die so komplementär zu Philosophie, Kultur und Technologie ist", sagte Adam Rogers, Chief Technology Officer von Ultimate. "Als wir Jonathan und Clément und das phantastische Team, das sie aufgebaut haben, kennengelernt haben, waren wir von der Übereinstimmung zwischen unseren Marken, Lösungsangeboten und Positionierungen beeindruckt. Die Lösungsplattform, die sie entwickelt haben, ermöglicht es unseren Kunden, sich besser um die Anforderungen und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu kümmern, unserer Meinung nach die wichtigste Voraussetzung für den langfristigen Geschäftserfolg ist."

Transaktionsdetails

Ultimate Software beabsichtigt PeopleDoc für rund 300 Millionen US-Dollar zu erwerben, die mit einer Kombination aus Bargeld und Stammaktien von Ultimate Software zu leisten sind. Zum Abschluss werden ca. 75 Millionen US-Dollar und nach weiteren 12 Monaten rund 50 Millionen US-Dollar fällig. Ultimate Software geht davon aus, dass die Übernahme von PeopleDoc keine wesentlichen Auswirkungen auf den Gesamtumsatz von Ultimate für das Geschäftsjahr 2018 haben wird.

Ultimate Software, PeopleDoc und die Mehrheitsaktionäre von PeopleDoc gehen davon aus, dass sie nach Abschluss des Abstimmungsprozesses mit PeopleDocs Mitarbeitervertretungen, einen auf den LOI basierenden, endgültigen Kaufvertrag abschließen. Die Transaktion ist vorbehaltlich des Abschlusses eines Übernahmevertrages und anderer relevanter Abschlussbedingungen. Ultimate Software geht davon aus, dass die Transaktion im dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" aus dem Jahr 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen werden nur zum heutigen Datum gemacht. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Ultimate Software wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten abweichen, einschließlich Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Erfolg, der Integration und den erwarteten Vorteilen durch die Akquisition von PeopleDoc. Das gilt auch für Schwankungen der Quartalsergebnisse von Ultimate Software, Konzentration der Produktangebote von Ultimate Software, Entwicklungsrisiken bei neuen Produkten und Technologien, Wettbewerb, Vertragsverlängerungen mit Geschäftspartnern, Einhaltung der Vertragsbedingungen durch Ultimate Software und andere Faktoren, die in den Unterlagen von Ultimate Software bei der Securities and Exchange Commission veröffentlicht wurden. Ultimate Software übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Über Ultimate Software

Ultimate ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Human-Capital-Management-Lösungen mit mehr als 38 Millionen Endbenutzern in der Ultimate Cloud. Das preisgekrönte UltiPro von Ultimate bietet HR-, Gehaltsabrechnungs-, Talent- und Zeit- und Arbeitsmanagementlösungen, die Menschen mit den Informationen versehen, die sie benötigen, um effektiver arbeiten zu können. Ultimate wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Weston, Florida, und beschäftigt mehr als 4.300 Fachleute. Im Jahr 2018 belegte Ultimate zum dritten Mal in Folge den 3. Platz in Fortune's 100 Best Companies to Work For und Platz 1 bei Fortune's Best Workplaces in Technology. Ultimate hat mehr als 4.100 Kunden mit Mitarbeitern in 160 Ländern, darunter Bloomin 'Brands, Culligan International, Feeding America, Phoenix Suns, Red Roof Inn, SUBWAY, Texas Roadhouse und Yamaha Corporation of America. Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ultimate für das Personalmanagement finden Sie unter www.ultimatesoftware.com.

